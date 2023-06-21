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С 1 сентября начнет работать информационная госсистема легкового такси

Федеральная государственная информационная система легкового такси будет запущена с 1 сентября, заявил глава Минтранса Виталий Савельев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

С 1 сентября начнет работать информационная госсистема легкового такси
© Российская Газета

"Минтрансом с 1 сентября будет обеспечен запуск федеральной государственной информационной системы легкового такси", - сказал он.

По словам министра, она позволит обелить эту сферу автоперевозок, а такси станет безопаснее.

Савельев подчеркнул, что система будет работать на единой цифровой платформе "ГосТех", охватит более 20 млн граждан и 453 тысячи легковых такси.

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