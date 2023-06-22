Exeed TXL получил салон от кроссовера RX

Марка Exeed опубликовала официальные изображения кроссовера Lingyun нового модельного года. В России модель продаётся как Exeed TXL.

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Внешность Exeed Lingyun изменений почти не претерпела. Единственное, чем китайцы решили привлечь аудиторию в плане дизайна - решёткой радиатора с чуть более тонкими "прутьями" и новым мятно-изумрудным цветом, который, как пишут китайские СМИ, при естественном освещении выглядит очень богато.

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Габариты автомобиля не изменились: длина составляет 4780 мм, ширина - 1885 мм, высота - 1730 мм, размер колёсной базы - 2800 мм.

Салон Lingyun переделан полностью. Концепция с двумя экранами приборной панели и мультимедиа сохранилась, но консоль - новая, с сенсорной клавишей в выступе в правой части. Информационно-развлекательная система работает на новом чипе Qualcomm Snapdragon 8155. Диагональ каждого экрана составляет 12,3 дюйма.

Exeed

От дисплея климат-системы в подножии центральной консоли и трапециевидных дефлекторов отказались: последние интегрированы в дизайн торпедо, как на люксовых моделях, а под ними - стильные вращающиеся регуляторы "погоды" в салоне. Селектор трансмиссии переехал за руль и выполнен в форме подрулевого рычажка.

В отделке салона применена кожа наппа, установлен ароматизатор, расширена подсветка салона, количество динамиков аудиосистемы увеличено до 23 штук.

Другими словами, салон обновлённого TXL выполнен по лекалам Exeed RX, направляющегося в Россию. Эти модели соразмерны, практически одинаковые внутри и отличаются лишь внешне - почему китайцы исповедуют такую маркетинговую модель, пока остаётся загадкой.

Не исключено, что RX предлагает больше в плане шасси и ассистентов (у кроссовера есть, например, адаптивные амортизаторы и тормоза "по проводам"). Однако заявлено, что платформа Lingyun/TXL была тоже модернизирована. Ждём подробностей.

Двигатели у Exeed TXL нового модельного года остались прежними: турбочетвёрки объёмом 1,6 и 2,0 литра мощностью 197 и 261 л.с. соответственно. Обе агрегатируются 7-ступенчатым "роботом" DCT.

В продаже обновлённая версия Exeed Lingyun доберётся к осени. Цены на дореформенный кроссовер стартуют от 147 900 юаней (1,73 млн рублей). В России Exeed TXL можно купить минимум за 4 249 900 рублей.