Эксперты составили рейтинг бюджетных минивэнов на авторынке России

В России минивэны пользуются популярностью, потому как выступают хорошим вариантом в качестве семейного авто. Экспертами предоставлен рейтинг семи самых доступных моделей, которые сейчас могут предложить российские дилеры. Сообщает «njcar.ru».

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Первым идет самый доступный Suzuki Ertiga. Оснащен двигателем мощностью 105 л.с. объемом 1,5 л с автоматической коробкой передач. Цена в салоне – 2,1 млн руб.

На втором месте электрический автомобиль FAW Bestune NAT стоит примерно так же. Оснащен двигателем мощностью 163 л.с., автоматической коробкой передач, с передним приводом.

Третьим выступает французский Citroen Berlingo, который можно купить в России уже за 3,15 млн руб. Оснащен двигателем мощностью 115 л.с., коробка автомат, и передний привод.

Четвертый – южнокорейский минивэн Hyundai Staria, который в минимальной комплектации с «механикой» будет стоить 3,7 млн руб. Имеет силовой агрегат мощностью 177 л.с. объемом 2,2 л. Эксперты отметили, что его внешность не для любителей классики.

На пятом месте настоящая экзотика, это минивэн Forthing Yacht, который в России предлагают чуть дешевле 4-х миллионов рублей. Оснащен турбированным мотором мощностью 197 л.с. объемом 1,5 л.

Предпоследнее шестое место занял Южнокорейский Kia Carnival, завоевавший до прекращения поставок в Россию некую популярность, стоимость которого – 4,45 млн руб. Оборудован дизельным силовым агрегатом мощностью 199 л.с. объемом 2,2 л., автоматической коробкой передач.