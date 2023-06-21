Кроссовер Jaguar F-Pace вышел на авторынок России

Российские автодилеры выставили на продажу кроссоверы Jaguar F-Pace 2023 года выпуска, обратила внимание «Газета.Ru». Соответствующие объявления от автосалонов появились в классифайдах.

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Дилер из Краснодара за 10,2 млн рублей предлагает F-Pace с трехлитровым дизельным мотором V6 (300 л.с.), автоматической трансмиссией и полным приводом. Салон автомобиля отделан кожей белого цвета, в наличии панорамная крыша, светодиодные фары и спортивный обвес.