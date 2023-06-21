Кроссовер Jaguar F-Pace вышел на авторынок России

В России в продаже появился Jaguar F-Pace по цене от 10 млн рублей
Российские автодилеры выставили на продажу кроссоверы Jaguar F-Pace 2023 года выпуска, обратила внимание «Газета.Ru». Соответствующие объявления от автосалонов появились в классифайдах.
Дилер из Краснодара за 10,2 млн рублей предлагает F-Pace с трехлитровым дизельным мотором V6 (300 л.с.), автоматической трансмиссией и полным приводом. Салон автомобиля отделан кожей белого цвета, в наличии панорамная крыша, светодиодные фары и спортивный обвес.
Продавец из Красноярска просит за кроссовер в спортивной версии SVR 12,6 млн рублей. Она оснащена бензиновым пятилитровым мотором V8 (550 л.с.), «автоматом» и полным приводом. В салоне установлены спортивные кресла, аудиосистема Meridian. Дилер подчеркивает, что машину можно приобрести и в лизинг.
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