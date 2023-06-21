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Министр транспорта России перепутал «Камазы» с «Кайенами» в разговоре с Путиным

Глава Минтранса России Виталий Савельев в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным перепутал «Камазы» с «Кайенами». Видео опубликовано на медиахостинге «Смотрим».

Министр транспорта РФ перепутал «Камазы» с «Кайенами» в разговоре с Путиным
© lenta.ru

На встрече с правительством обсуждалось тестирование беспилотного грузового транспорта. Глава государства спросил у министра:

«Камазы-то доехали?»

Савельев, отвечая на вопрос президента, оговорился.

«В первый день два "Кайена", три "Камаза" доехали нормально», — ответил министр транспорта.

Он также отметил, что в настоящий момент работает только один «Камаз», в еще двух «Камазах» «переписываем математику». Савельев заверил, что с июля будут работать в постоянном режиме шесть «Камазов».

Из Петербурга в Москву отправились первые беспилотные грузовики

Ранее сообщалось, что беспилотные грузовики «Камаз» начнут перевозить грузы по трассе М-11 «Нева» между Москвой и Петербургом с 14 июня. Путин анонсировал проведение эксперимента с использованием беспилотных автомобилей на трассе Москва — Петербург в ноябре 2022 года. Отмечалось, что с 2024 года поездки будут проходить уже не в экспериментальном, а в штатном режиме.

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