В России отзывают более 2,7 тыс. автомашин Subaru

ООО "Субару Мотор" - официальный представитель изготовителя Subaru на российском рынке - отзывает 2,78 тыс. автомобилей Subaru Forester, реализованных с 2016 года по 2018 год, сообщается на сайте Росстандарта.

"Причина отзыва транспортных средств: возможная разгерметизация конденсатора системы кондиционирования и утечка хладагента из него, что в свою очередь может привести к отключению системы кондиционирования, повышению температуры и влажности в салоне автомобиля, запотеванию стекол, ухудшению обзора через лобовое стекло и сокращению области видимости", - говорится в сообщении.

На всех транспортных средствах будет проверен каталожный номер конденсатора системы кондиционирования и при необходимости он будет заменен новым, модифицированным.

Все владельцы автомобилей, подпадающих под отзыв, будут проинформированы о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Кроме того, владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить на сайте Росстандарта, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код своего автомобиля с перечнем, подпадающих под отзывную программу.