Иностранные автокомпании начали отключать свои сайты в России

В России перестали работать русскоязычные сайты ряда автомобильных компаний, сообщает "Журнал Авто.ру".

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Так, перестали открываться русскоязычные сайты компаний Audi и Volkswagen. При этом у последней продолжает работать онлайн-витрина с данными об автомобилях, доступных в наличии у дилеров.

При обращении на русскоязычный сайт марки Skoda происходит редирект на глобальный ресурс бренда, однако онлайн-витрина компании также доступна. Кроме того, при попытке зайти на сайты марок Nissan и Infiniti пользователя перенаправляют на портал бренда Lada, а сайт Renault не открывается вовсе.

Другие автокомпании, к примеру, Kia, Hyundai, Toyota, BMW и Porsche, продолжают поддерживать работу русскоязычных сайтов. При этом на порталах Mercedes-Benz и Land Rover указаны лишь телефоны горячих линий и контакты сервисных центров.