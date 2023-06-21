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В интернете впервые показали обновленный Peugeot 208

В интернете впервые появились фотографии обновленного Peugeot 208, предыдущая версия которого стала наиболее продаваемым автомобилем на европейском рынке в 2022 году. Об этом пишет портал Motor1.

В интернете впервые показали обновленный Peugeot 208
© motor1.com

По данным портала, автогигант обновил модель с тем, чтобы поддержать высокие темпы продаж.

На кадрах видно, что аэродинамические колеса машины скрыты плотной пленкой. Предположительно, она предназначена, чтобы не раскрывать внесенные изменения до официальной презентации автомобиля.

www.motor1.com/news/673055/peugeot-208-facelift-spy-photos/

Журналисты напомнили, что версии 2008 года оснащаются в настоящее время 10-дюймовым сенсорным экраном, а Allure и GT - новым 10-дюймовым цифровым дисплеем водителя с 3D-эффектом в последней комплектации.

www.motor1.com/photo/7322240/peugeot-208-facelift-spy-photo/

По мнению экспертов, обновленный Peugeot 208 будет иметь автоматическую коробку передач.

Обновленные модели 2008 и e-2008, по предварительным данным, поступят в продажу этим летом. Новый 208 будет представлен не ранее 2024 года.

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