В интернете впервые показали обновленный Peugeot 208
В интернете впервые появились фотографии обновленного Peugeot 208, предыдущая версия которого стала наиболее продаваемым автомобилем на европейском рынке в 2022 году. Об этом пишет портал Motor1.
По данным портала, автогигант обновил модель с тем, чтобы поддержать высокие темпы продаж.
На кадрах видно, что аэродинамические колеса машины скрыты плотной пленкой. Предположительно, она предназначена, чтобы не раскрывать внесенные изменения до официальной презентации автомобиля.
Журналисты напомнили, что версии 2008 года оснащаются в настоящее время 10-дюймовым сенсорным экраном, а Allure и GT - новым 10-дюймовым цифровым дисплеем водителя с 3D-эффектом в последней комплектации.
По мнению экспертов, обновленный Peugeot 208 будет иметь автоматическую коробку передач.
Обновленные модели 2008 и e-2008, по предварительным данным, поступят в продажу этим летом. Новый 208 будет представлен не ранее 2024 года.