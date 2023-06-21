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СМИ: мировые автогиганты отключают русскоязычные страницы порталов

Немецкие, французские и другие мировые автогиганты постепенно отключают страницы своих корпоративных порталов, предназначавшиеся ранее для российских пользователей. Об этом пишет Auto.ru.

Иностранные автокомпании начали отключать свои сайты в России
© РИА Новости

В частности, перестали работать русскоязычные страницы автобрендов, входящих в концерн Volkswagen Group, а также компаний Renault, Nissan и Infiniti

Вместе с тем, на сайте Volkswagen по-прежнему работает онлайн-витрина с данными об автомобилях, которые имеются в наличии у дилеров.

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Попытка пользователя зайти на русскоязычный сайт марки Skoda приводит к немедленному редиректу на глобальный ресурс бренда. Онлайн-витрина также доступна.

Сайты популярных ранее в России марок Nissan и Infiniti в автоматическом режиме «перебрасывают» на портал бренда Lada. Это связано с тем, что «АвтоВАЗ» назначен правопреемником Nissan и Renault.

По данным портала, пока в полном объеме сохранились только ресурсы BMW и Porsche. На порталах Mercedes-Benz и Land Rover оставлены только телефоны горячих линий и контакты сервисных центров.

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