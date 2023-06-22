В Россию начали поставлять китайские авто с пробегом

Компания "БН-Моторс" сообщила, что привезла в Россию партию китайских автомобилей с пробегом. Глава фирмы уверяет, что пробег в 30-40 тысяч у них - реальный.

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"Мы не стали выдумывать и привезли Geely, Chery и Haval. Потому что эти модели все раскрученные. И они на рынок Китая вышли на два года раньше, чем у нас. И поэтому у них уже рынок вторичный появился. Ну они [в России стоят] примерно на 30-40% дешевле аналога нового. [Аналога] с пробегом - примерно одинаково. Или чуть-чуть лучше", - приводят цитату руководителя "БН-Моторс" и президента Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексея Подщеколдина сайт "Китайские автомобили".

По словам Подщеколдина, от моделей, которые представлены на российском рынке, импортированные "бэушки" отличаются разве только тем, что не имеют русифицированного интерфейса, однако руководитель компании уверил, что исправить это проблемой не является.

Также Подщеколдин объяснил, почему в Россию не осуществляются поставки дешёвых китайских автомобилей: "Все, наверное, видели такой автомобиль, как Jetta V3, которые продаются [в РФ некоторых автосалонах]. Эта машина [в Китае] стоит 58 тысяч юаней. На наши деньги - чуть больше 600 тысяч рублей. Дешевле Lada Granta. А, как вы понимаете, это фактически Volkswagen Polo. Даже по силуэту, по комплектациям. Дальше начинаем считать. Если везти всерьез - только "сетка" [по железной дороге] стоит до Москвы 240 тысяч рублей…".