В Московской области нашли 20 незаконных съездов с трасс

Где-то дорог не хватает, а в Подмосковье нашлись даже лишние. Как сообщает областное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры, более 20 незаконных примыканий к региональным дорогам было обнаружено и ликвидировано только в этом году. А "улов" двух предыдущих лет - 80 ничьих дорог.

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Откуда они берутся? "При открытии вдоль дорог предприятий разного рода - кафе, автомоек, заправок, магазинов, отелей предприниматели должны обустроить подъезд к своей точке", - объясняют в Минтрансе. Большинство идут официальным путем - подают заявление на Госуслугах, в течение двух недель получают технические условия и приступают к обустройству подъездов. Но находятся хитрецы, которым проще положить 30 метров асфальта безо всяких официальных бумаг. Потому что в технических условиях кроме асфальта могут значиться освещение, тротуары и разгонные полосы, если эта дорога будет примыкать к оживленной магистрали. Все это может сильно ударить по карману владельца объекта придорожного сервиса. Вот некоторые и кладут дороги по-тихому, никого официально не уведомляя.

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"А между тем на незаконных примыканиях к региональной дорожной сети ежегодно фиксируется до 100 дорожно-транспортных происшествий. И почему так происходит - понятно: ни освещения, ни дорожных знаков на примыканиях нет, а движение на самой дороге может быть весьма оживленное", - утверждают в Минтрансе.

К тому же, обустроив съезд, предприниматели забывают его регулярно обслуживать, а дорога в ямах-канавах тоже не добавляет безопасности движению. А если рядом с объектами придорожного сервиса стоят жилые дома, их жители также страдают от предприимчивых строителей незаконных дорог. Полноценных парковок у этих объектов, как правило, нет, гости бросают машины, в том числе и габаритные, во дворах. А водители фур вообще могут поставить свой большегруз на аварийку, загромоздив проезд, и отойти на полчасика пообедать. К слову, привлечь внимание контролирующих органов можно на портале "Добродел", сообщив о том, что под окнами появилась непонятная дорога.

В ведомстве говорят, что настоящим лидером по незаконным примыканиям является Ленинский городской округ - там за три года нашли 14 ничьих дорог, выходящих на Володарское шоссе. По несколько съездов обустроили также в Балашихе, Волоколамске, Клину, Коломне, Подольске, Ступине, Чехове, Можайске, Егорьевске, Раменском и Серпухове.

А что происходит после того, как незаконные съезды находят? Сотрудники "Мосавтодора" направляют потенциальному владельцу дороги требование о самостоятельной ликвидации незаконного съезда. На этот процесс отводится 30 дней. После этого срока, если никаких подвижек не произошло, дорожные службы ликвидируют лишний съезд самостоятельно. Иногда для этого нужно лишь установить вдоль главной дороги металлическое ограждение, как сделали в Долгопрудном, обнаружив пристройку к Лихачевскому проспекту, а порой приходится рыть кюветы, как в Пушкине или Шаховской. Но за все проведенные работы потом заплатит тот, кто строил съезды. Ему выставят счет, если он не будет оплачен, дорожники пойдут в суд. К слову, большинство предпринимателей предпочитают до суда не доводить.