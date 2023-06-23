Продажи электрокаров в России растут, а проблемы с поиском зарядных станций для них остаются. Пользователь электромобиля вынужден пользоваться множеством несвязанных друг с другом приложений для поиска зарядки. Кто может создать единое приложение?

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В России должно появиться единое приложение по поиску заправок для электромобилей. Вопрос уже обсуждается в правительстве, рассказал «Ведомостям» замминистра экономического развития Максим Колесников.

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Эксперты, опрошенные Business FM, этой новости очень обрадовались, но сразу же сделали ряд замечаний о том, как именно должен работать сервис. А еще озвученная инициатива вновь заставила задуматься о вечном вопросе, что же первично, инфраструктура или спрос. Сам факт того, что в правительстве задумались о том, чтобы владельцам электрокаров было удобно, уже говорит о многом. Годами споря о будущем электротранспорта в России одни эксперты говорили, что сначала в стране нужно создать инфраструктуру для его использования, а другие утверждали, что, если люди начнут массово покупать такие машины, инфраструктура подтянется сама. Пока эксперты спорили, свои коррективы внесла жизнь. На рынке новых авто выбирать россиянам сейчас особо не из чего. Есть только китайцы. А у них много электрокаров. Особенно в премиум-сегменте. Расширяется выбор «электричек» и в ценовом сегменте от трех миллионов рублей.

По прогнозам экспертов, в этом году в России будет побит исторический рекорд по продажам электромобилей — более 1000 в месяц. И все их нужно будет где-то заряжать. Хорошо, если владелец такой машины живет в собственном доме. Или на подземном паркинге в многоэтажке построили достаточно зарядных станций. Ведь электрокар от сети в среднем должен заражаться часов 10. У тех, кто не может оставлять машину на зарядке на всю ночь, альтернатива одна — быстрые зарядки в городе. Там 50% батареи можно зарядить минут за 20-40. Но есть «но», продолжает автоэксперт Алексей Кованов :

«Если пользоваться быстрой зарядкой, то, в общем, вся прелесть электромобилизма в виде дешевого электричества нивелируется. Потому что на этих самых быстрых колонках электричество стоит дорого. То есть где-то от 16 до 20 рублей за киловатт. И если пересчитать, то в зимней эксплуатации или при эксплуатации жарким летом, то есть когда нам приходится либо нагревать, либо охлаждать салон, то получается, что современный турбомотор оказывается — бензиновый или дизельный — оказывается в эксплуатации экономичнее, чем электромобиль. Потому что, опять же, повторюсь, что на быстрых зарядках электричество стоит дорого».

Но нивелируется, конечно, не вся прелесть. Остается бесшумность хода, разгон до сотни за считанные секунды, бесплатные парковки в центре и так далее. Но с зарядными станциями все равно беда.

Сейчас у каждого владельца зарядных станций есть свое приложение, а существующие агрегаторы, например «Энергия Москвы», не объединяют в себе все зарядки.

По словам экспертов, только в Москве почти тридцать разных приложений разных владельцев электрозаправок. И было бы очень удобно, если бы все они были собраны на одной карте. Но! На этой карте заправки должны быть не просто отмечены. Важно, чтобы там была актуальная информация о том, работает ли сейчас станция. Свободна ли она в данную минуту, а в идеале нужно, чтобы в этом же приложении можно было бы занять очередь. Чтобы пользователь видел, как изменится ситуация к моменту, когда он до зарядки доберется. А сделать такое приложение могут немногие, отмечает ведущий телеканала «Авто плюс», автоэксперт Павел Федоров :

«Создать государственную альтернативу свободному приложению очень сложно. То есть это должна быть какая-то обычная история, типа «Яндекса», который нам всем известен. То есть в идеале, если бы тот же «Яндекс» в свое уже имеющееся, хорошее, работающее по картам приложение внес эти зарядки и возможность какого-то бронирования... Или какая-то другая компания, но кроме «Яндекса» и 2ГИС я никого не могу предположить, потому что это два гиганта, которые занимаются геоаналитикой в стране. Только так. Если это будет какая-то опять очередная небольшая разработка, цель которой освоить средства и отчитаться, что она существует, но она не работает — смысла никакого в этом нет».

В правительстве говорят, что Минэнерго поручено проработать вопрос как раз совместно с крупными российскими IT-компаниями, такими как «Яндекс». Но тот пока практически вручную решает собственные проблемы с зарядкой электрокаров. В парке «Яндекс Драйв» есть электрические Nissan Leaf. И если бензиновые машины сотрудники сервиса заряжают быстро и без проблем при помощи небольших мобильных бензовозов, то с «электричками» пока сложнее. Вот что Business FM рассказал официальный представитель «Яндекс Драйв» Акмаль Дийметов :

«На зарядку одной машины уходит от трех до шести часов в зависимости от мощности зарядки. За процесс зарядки отвечает команда техников «Драйва», которая перегоняет автомобили на зарядку и с зарядки. Число электрозарядов в городе постепенно растет, благодаря этому зона их обслуживания расширяется».