Honda заявила об отсутствии планов по возобновлению бизнеса в России

Японский концерн Honda не планирует возобновлять бизнес в России, сообщили в четверг корреспонденту ТАСС в пресс-службе производителя.

"Поставки автомобилей Honda в Россию приостановлены с марта 2022 года, бизнес там остается закрытым, и ситуация не изменилась. Планов по возобновлению бизнеса в России нет, поэтому там нет официальных дилеров или дистрибьюторов", - прокомментировали в концерне ситуацию вокруг поставок, осуществляемых российской компанией "Мотор-плейс".

21 июня в Санкт-Петербурге открылся дилерский центр, где представлены восемь моделей автомобилей Honda, что в четыре раза больше, чем было у марки три года назад, когда она объявила о прекращении поставок. В модельном ряду представлены седаны Civic и Accord, кроссоверы CR-V (5-го и 6-го поколений), UR-V, ZR-V, Vezel и минивэн Odyssey. Средняя цена автомобилей варьируется от 3,5 млн до 7 млн рублей.

Как сообщил ТАСС гендиректор компании "Мотор-плейс" Михаил Плотников, автомобили Honda будут поставляться по параллельному импорту из Китая.

В марте 2022 года, когда сообщалось о решении автомобильного концерна Honda прекратить экспорт своей продукции в Россию, продажи компании на российском авторынке, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), составили 42 авто. Это на 70% меньше, чем в марте 2021 года. Всего в 2022 году компания реализовала 368 авто (минус 72% к показателю за 2021 год).