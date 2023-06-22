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Chrysler Pacifica превратили в гипервэн по прозвищу Баба Яга

Американская тюнинговая компания SpeedKore объявила о новом проекте, который кажется нам странным во многих отношениях. Во-первых, она называется «Баба Яга». Во-вторых, это полностью карбоновый автомобиль с более чем 1500 лошадиными силами под капотом. Самое главное, это Chrysler Pacifica.

Chrysler Pacifica превратили в гипервэн по прозвищу Баба Яга
© ПроКроссовер.ру

Судя по эскизам, опубликованным тюнерами, минивэн получит щедрые расширители колесных арок, новые боковые пороги, агрессивный бампер, особую решетку радиатора, переработанное освещение по кругу и кастомную выхлопную систему. За дизайн отвечает не кто иной, как Абимелек Ареллиано, известный 3D-художник и дизайнер.

Некоторые технические детали также уже не являются секретом. В автомобиле используется 6,2-литровый двигатель V8 SRT Hellcat с наддувом, обычно устанавливаемый на автомобили серии Dodge Challenger Demon, где он развивает мощность 852 л.с. Ожидается, что после модернизации с помощью тюнингового комплекта, известного только под своим зловещим названием — Lilith Package, он начнет выдавать 1535 л.с.

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