Chrysler Pacifica превратили в гипервэн по прозвищу Баба Яга
Американская тюнинговая компания SpeedKore объявила о новом проекте, который кажется нам странным во многих отношениях. Во-первых, она называется «Баба Яга». Во-вторых, это полностью карбоновый автомобиль с более чем 1500 лошадиными силами под капотом. Самое главное, это Chrysler Pacifica.
Судя по эскизам, опубликованным тюнерами, минивэн получит щедрые расширители колесных арок, новые боковые пороги, агрессивный бампер, особую решетку радиатора, переработанное освещение по кругу и кастомную выхлопную систему. За дизайн отвечает не кто иной, как Абимелек Ареллиано, известный 3D-художник и дизайнер.
Некоторые технические детали также уже не являются секретом. В автомобиле используется 6,2-литровый двигатель V8 SRT Hellcat с наддувом, обычно устанавливаемый на автомобили серии Dodge Challenger Demon, где он развивает мощность 852 л.с. Ожидается, что после модернизации с помощью тюнингового комплекта, известного только под своим зловещим названием — Lilith Package, он начнет выдавать 1535 л.с.