Chrysler Pacifica превратили в гипервэн по прозвищу Баба Яга

Американская тюнинговая компания SpeedKore объявила о новом проекте, который кажется нам странным во многих отношениях. Во-первых, она называется «Баба Яга». Во-вторых, это полностью карбоновый автомобиль с более чем 1500 лошадиными силами под капотом. Самое главное, это Chrysler Pacifica.

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Судя по эскизам, опубликованным тюнерами, минивэн получит щедрые расширители колесных арок, новые боковые пороги, агрессивный бампер, особую решетку радиатора, переработанное освещение по кругу и кастомную выхлопную систему. За дизайн отвечает не кто иной, как Абимелек Ареллиано, известный 3D-художник и дизайнер.