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Toyota освежила хот-хэтч GR Corolla Circuit Edition

Компания Toyota обновила «горячий» GR Corolla Circuit Edition.

Полюбившийся публике хот-хэтч останется в линейке Toyota GR Corolla еше на год
© Motor.ru

Полюбившийся публике хэтчбек решили оставить в линейке GR Corolla по крайней мере на еще один год, добавив Circuit Edition некоторые улучшения по сравнению с вариантом 2023 модельного года. В их числе — новый кузовной оттенок Blue Flame, синие элементы в декоре интерьера и алюминиевые 18-дюймовые колесные диски, позаимствованные у лимитированного двумя сотнями экземпляров Morizo Edition.

Колеса Toyota GR Corolla Circuit Edition 2024 модельного года обули в шины Michelin Pilot Sport 4S. Кроме этого, Toyota внесла небольшие изменения в настройки шасси, чтобы улучшить управляемость, и подкорректировала передние воздуховоды в угоду аэродинамике. Были заменены болты крепления рулевого механизма и задней подвески, а премиум-аудиосистема JBL теперь в списке стандартного оснащения.

Toyota
Toyota
Toyota
Toyota
Toyota
Toyota

Крыша из углеродного волокна, положенная Circuit Edition, сохранена. То же касается отделки сидений замшей Brin Naub, увеличенного глянцево-черного спойлера и самоблокирующихся дифференциалов Torsen.

Под капотом тоже без изменений: хот-хэтч оснащен «турботройкой» G16E-GTS объемом 1,6 литра, развивающей 304 лошадиные силы и 369 Нм крутящего момента. Коробка передач — шестиступенчатая «механика» iMT с короткоходной кулисой.

Посвежевшая GR Corolla Circuit Edition поступит в продажу осенью 2023 года и будет выпущена в количестве 1600 штук. Цена пока неизвестна, но прошлогодний хэтчбек стартовал с 36 995 долларов (чуть больше трех миллионов рублей). Вероятно, со сменой модельного года стоимость слегка повысится.

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