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В Россию привезли новый Toyota Corolla Cross

Один из дилеров привез в Россию Toyota Corolla Cross. Как выяснила "Российская газета", за кроссовер 2023 года без пробега просят 2 850 000 рублей.

В Россию привезли новый Toyota Corolla Cross
© Пресс-служба Toyota

В объявлении указывается, что у автомобиля двигатель 2,0 литра (169 л.с.). Коробка - автомат. Привод - передний.

Судя по фото, предлагается кроссовер с леворульной модификацией.

Основа модели - архитектура TNGA-C с передней подвеской типа McPherson и упрощенной задней балкой.

В салоне Toyota Corolla Cross имеет переднюю панель с девятидюймовым экраном медиасистемы и рисованным спидометром в комбинации приборов. Из оснащения - семь подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, кожаная обивка сидений, люк, а также комплекс электронных помощников Toyota Safety Sense.

Стоит отметить, что эту модель Toyota не продавала в России - Corolla Cross в основном предлагают в Азии.

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