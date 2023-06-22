В Москве появится тариф каршеринга на 30 дней

Каршеринг переходит в режим длительной аренды машин. Во всяком случае, одна из компаний запустила новый тариф, по которому пользователи смогут взять автомобиль в долгосрочную аренду - минимум на месяц.

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Так как тариф "Авто на 30 дней" запускается в пилотном режиме, то на первом этапе будет действовать только в Москве. Пользователь получит заправленный и полностью исправный автомобиль без оклейки, который оснащен запасным колесом, набором автомобилиста и залитой "омывайкой". Также по предварительной заявке компания может предоставить детское кресло и транспондер.

Стоимость аренды складывается из фиксированной части за месяц и пробега, что позволит пользователю платить только за то количество километров, которое он проедет. Как и при аренде по другим тарифам, можно дополнительно подключить опцию КАСКО.

- Мы учитываем разные сценарии использования каршеринга и видим, что долгосрочная аренда автомобиля без оклейки - актуальный запрос пользователей. Особенно удобно, что водитель платит только за километры, которые он действительно проедет - этот принцип использования каршеринга мы сохранили и в долгосрочной аренде, - сообщил генеральный директор каршеринг-сервиса Эдуард Мингажев.