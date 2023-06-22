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Lamborghini построит на берегу Средиземного моря 53 элитные виллы с гаражами

Компания Lamborghini заявила о своих планах построить собственный жилой комплекс на берегу Средиземного моря рядом с испанским городом Бенаавис. Как сообщает пресс-служба компании, проект под названием Tierra Viva включает в себя 53 виллы с гаражами. Их дизайн вдохновлен суперкарами итальянского автопроизводителя.

Lamborghini построит на берегу Средиземного моря 53 элитные виллы с гаражами
© Media.lamborghini.com

В реализации планов Lamborghini помогут специалисты по элитной недвижимости из компании Dar Global. Производитель люксовых машин уже опубликовал компьютерные визуализации трех дизайн проектов — виллы будут называться Diamante, Zafiro и Esmeralda. К каждому дому прилагается бассейн на крыше, несколько террас, большой сад и гараж.

Media.lamborghini.com

Tierra Viva расположится в 10 минутах езды от курортного Марбелья, а все жильцы смогут наслаждаться панорамным видом на средиземное море. Также неподалеку находится пристань для яхт. Сроки реализации проекта Lamborghini пока не раскрывает.

Отметим, что это уже не первый случай, когда автомобильные компании строят жилье. Еще в 2017 году в США был построен Posche Design Tower — один из самых высоких небоскребов в пригороде Майами-Бич, Флорида. Неподалеку от него сейчас строятся высотки Bentley и Aston Martin. Bugatti же запланировал постройку небоскреба с элитными апартаментами в Дубае — в лучших из них будут лифты для машин.

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