Lamborghini построит на берегу Средиземного моря 53 элитные виллы с гаражами

Компания Lamborghini заявила о своих планах построить собственный жилой комплекс на берегу Средиземного моря рядом с испанским городом Бенаавис. Как сообщает пресс-служба компании, проект под названием Tierra Viva включает в себя 53 виллы с гаражами. Их дизайн вдохновлен суперкарами итальянского автопроизводителя.

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В реализации планов Lamborghini помогут специалисты по элитной недвижимости из компании Dar Global. Производитель люксовых машин уже опубликовал компьютерные визуализации трех дизайн проектов — виллы будут называться Diamante, Zafiro и Esmeralda. К каждому дому прилагается бассейн на крыше, несколько террас, большой сад и гараж.

Media.lamborghini.com

Tierra Viva расположится в 10 минутах езды от курортного Марбелья, а все жильцы смогут наслаждаться панорамным видом на средиземное море. Также неподалеку находится пристань для яхт. Сроки реализации проекта Lamborghini пока не раскрывает.