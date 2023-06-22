Перечислены отечественные автомобили с пробегом, которые реже попадают в ДТП

Эксперты Автотеки (проект "Авито"), сервиса онлайн-проверки автомобилей с пробегом, проанализировали данные о запросах истории автомобилей российских производителей в первом полугодии 2023 года, и выяснили (исследование есть в распоряжении "Российской газеты"), какие модели возрастом до 5 лет реже всего участвовали в ДТП. Рейтинг отечественных автомобилей в возрасте до 3 лет, в отчетах которых реже всего встречалась информация о дорожно-транспортных происшествиях, возглавила Lada Niva Legend, а в категории от 4 до 5 лет лидером стала Lada Kalina Cross.

В рамках исследования рассматривалась статистика автомобилей отечественных брендов, по которым пользователи "Автотеки" запрашивали отчеты в январе-мае 2023 года. Данные для расчета среднего количества ДТП были взяты из собственной базы данных "Автотеки".

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"В России продолжает расти спрос на отечественный автопром. По данным "Авито Авто", на долю моделей российских производителей приходится 21% от общего спроса на автомобили с пробегом в возрасте до трех лет на платформе. Топ по востребованности возглавляют ВАЗ (Lada) Granta, ВАЗ (Lada) Vesta и ВАЗ (Lada) Largus. Несмотря на высокий уровень доверия российским производителям, перед покупкой автомобиля с пробегом важно проверить его историю. В отчетах Автотеки содержатся расширенные данные о ДТП, в том числе, оформленных по европротоколам, информацию о пробеге, прохождении ТО, страховых выплатах и расчетах ремонта, эксплуатации ТС юридическим лицом или службой такси", - комментируют эксперты "Автотеки".

От Lada Niva Legend до ВАЗ (Lada) Niva Travel: модели российских автомобилей с пробегом в возрасте до 3 лет с наименьшим числом ДТП.

Согласно сведениям экспертов "Автотеки", в январе-мае 2023 года в отчетах модели ВАЗ (Lada) Niva Legend было выявлено наименьшее среднее число негативных событий с ДТП за время эксплуатации.

На второй строчке рейтинга - ВАЗ (Lada) 2121 (4x4) Urban. Третье место занимает ВАЗ (Lada) Niva, четвертое - ВАЗ (Lada) Granta Cross. На пятой строчке разместился ВАЗ (Lada) Niva Travel.

Также в топ-10 самых надежных российских авто с пробегом до 3 лет вошли УАЗ "Патриот", ВАЗ (Lada) Xray и ВАЗ (Lada) Largus Cross, ВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) и ВАЗ (Lada) Vesta Cross.

ВАЗ (Lada) Kalina Cross и ВАЗ (Lada) 2121 (4x4) Urban: модели российских автомобилей с пробегом в возрасте от 4 до 5 лет лет с наименьшим количеством выявленных фактов участия в ДТП

В категории от 4 до 5 лет, по данным "Автотеки", за период с января по май 2023 года меньше всего негативных событий было выявлено в отчетах модели ВАЗ (Lada) Kalina Cross.

В топ-5 также вошли автомобили ВАЗ (Lada) 2121 (4x4) Urban и ВАЗ (Lada) Kalina, УАЗ "Патриот" и ВАЗ (Lada) Largus Cross