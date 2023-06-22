В машинах Rivian появится планировщик маршрутов для электромобилей

В автомашинах Rivian появится планировщик маршрутов для электромобилей
Автомобильная компания Rivian решила приобрести шведского производителя приложений Iternio. Как сообщает SPEEDME.RU, эта мобильная платформа занимается тем, что планирует маршруты для электрокаров.
Таким образом, автопроизводитель планирует добавить технологию в свои электрические пикапы и кроссоверы. Кроме того, разработки Iternio будут использованы для более эффективного расширения собственной сети зарядки.
О сделке рассказал генеральный директор Rivian Ар Джей Скариндж. Руководитель не стал раскрывать сумму сделки. Напомним, что не так давно в Rivian рассказали о планах по внедрению зарядного стандарта Tesla в собственные модели авто.