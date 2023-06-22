$84.25+0.0192.00-0.07

В автомашинах Rivian появится планировщик маршрутов для электромобилей

Автомобильная компания Rivian решила приобрести шведского производителя приложений Iternio. Как сообщает SPEEDME.RU, эта мобильная платформа занимается тем, что планирует маршруты для электрокаров.

В машинах Rivian появится планировщик маршрутов для электромобилей
© rivian.com

Таким образом, автопроизводитель планирует добавить технологию в свои электрические пикапы и кроссоверы. Кроме того, разработки Iternio будут использованы для более эффективного расширения собственной сети зарядки.

О сделке рассказал генеральный директор Rivian Ар Джей Скариндж. Руководитель не стал раскрывать сумму сделки. Напомним, что не так давно в Rivian рассказали о планах по внедрению зарядного стандарта Tesla в собственные модели авто.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители