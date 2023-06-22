В машинах Rivian появится планировщик маршрутов для электромобилей

Автомобильная компания Rivian решила приобрести шведского производителя приложений Iternio. Как сообщает SPEEDME.RU, эта мобильная платформа занимается тем, что планирует маршруты для электрокаров.

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Таким образом, автопроизводитель планирует добавить технологию в свои электрические пикапы и кроссоверы. Кроме того, разработки Iternio будут использованы для более эффективного расширения собственной сети зарядки.