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В России выставили на продажу новый коллекционный Mercedes-AMG E 63

В России появилась возможность приобрести Mercedes-AMG E 63 S 4Matic+ в исполнении Final Edition. Соответствующее объявление разместили на Авто.ру.

В России выставили на продажу новый коллекционный Mercedes-AMG E 63
© Авто.ру

Эта машина является одним из последних спортивных седанов данной серии, оснащенных мощным восьмицилиндровым двигателем (V8).

Такой автомобиль обойдется в Москве в 19,5 миллиона рублей. Пробег Mercedes-AMG E 63 S Final Edition - 18 километров.

Его представили весной прошлого года. Ограниченная серия состояла из 999 экземпляров.

Всем машинам дали кузов серого матового оттенка Graphite Grey Magno. Они оснащены 20-дюймовыми коваными дисками и «ночным» пакетом отделки экстерьера AMG Night, который включает несколько глянцево-черных деталей.

Авто.ру

Стоит обратить внимание и на салон модели:

рулевое колесо AMG Performance и спортивные кресла AMG Performance Seat Package High-End отделали кожей наппа с контрастной желтой прострочкой.

Авто.ру

Центральную консоль украсили бейджем AMG Final Edition. Четырехлитровая «турбовосьмерка» выдает 612 л.с. и 850 Н•м. Двигатель сочетается с девятиступенчатым «автоматом» и системой полного привода с электронноуправляемым дифференциалом.

Ранее портал Motor1 сообщил о появлении в интернете фотографий обновленного Peugeot 208, предыдущая версия которого стала наиболее продаваемым автомобилем на европейском рынке в 2022 году.

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