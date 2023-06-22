АвтоВАЗ введет девятичасовые смены

АвтоВАЗ будет увеличивать производство автомобилей LADA Vesta
По сообщению SPEEDME.RU, аппарат управления АвтоВАЗа вносит изменения в графики сборки автомобилей VESTA с сентября 2023 года. Будут введены девятичасовые рабочие смены.
По данным Avtograd Ньюс, вторая смена будет заканчиваться в 2:15. Планируется увеличение выпуска автомобилей.
Также компания АвтоВАЗ думает перевести названия моделей на кириллицу. Такие рекомендации дал Денис Мантуров, глава Минпромторга, на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме-2023.