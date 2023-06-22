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«Автотор» построит литейно-механический завод

Калининградский «Автотор» строит новый литейно-механический завод. На предприятии будут цеха алюминиевого и чугунно-стального производства, цех механической обработки, административно-бытовой корпус, а также нескольких вспомогательных цехов. Годовая мощность составит пять тысяч тонн цветного литья и 10 тысяч тонн стального и чугунного, сообщает пресс-служба «Автотора».

«Автотор» построит литейно-механический завод
© Автотор

Строительство литейно-механического предприятия — это часть плана по созданию в Россию нескольких заводов по производству электромобилей. Инвестиции в проект составляют 32 миллиарда рублей.

«Создается собственное литейно-механическое производство – по сути, целый универсальный металлургический комплекс, аналогов которому на сегодняшний день нет не только в Калининградской области, но и в России», — рассказал технический директор нового завода Александр Богородицкий.

На заводе, строительство которого уже началось на Балтийском шоссе в Калининградской области, установят четыре машины литья под высоким давлением и две машины литья под низким давлением для выпуска деталей корпусов силовых установок и агрегатов автомобилей. Также на предприятии будет организована линия экструзии, позволяющая выпускать крупные изделия с усилием запирания 3,6 тысячи тонн. Мехообрабатывающий парк будет включать в себя трех-, четырех- и пятикоординатные станки и различные виды современного контрольно-измерительного оборудования.

Новое предприятие будет выпускать несколько десятков наименований изделий разного назначения не только для обрабатывающих предприятий Калининградской области, но и для поставок в другие регионы.

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