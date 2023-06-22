Госдума приняла во втором чтении поправки в закон о безопасности дорожного движения

Водителей, которые попались в нетрезвом виде на дорогах, не допустят до экзаменов на права в ГИБДД. Иностранные права на грузовики и автобусы можно будет обменять на российские удостоверения только после прохождения обучения и сдачи экзаменов в Госавтоинспекции. А права на автобусы можно будет получить только при наличии стажа управления другими транспортными средствами. Такие поправки в закон о безопасности дорожного движения приняла Госдума во втором чтении.

© Кирилл Брага / РИА Новости

Главным для российских водителей будет новелла о том, что водителей, которые попались в нетрезвом виде, не допустят до экзаменов на права. А также не выдадут права, пока срок привлечения к ответственности не закончится.

Видео дня

Речь идет о таких водителях, которые попались в нетрезвом виде за рулем и без прав. Прав их лишить нельзя - у них их нет. Поэтому их можно посадить под арест на 10-15 суток. Либо оштрафовать тех, кого нельзя арестовывать, на 30 тысяч рублей. Однако сейчас сразу по выходе из-под ареста они могут пойти и получить права, если до этого прошли обучение и сдали экзамены. То же касается водителей, у которых истек срок действия прав.

Они также считаются бесправными. За управление в нетрезвом виде им также грозит до 15 суток ареста, без лишения прав. И они также не смогут прийти и получить права на следующий день после отбывания срока наказания. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, человек считается подвергнутым наказанию в течение года после исполнения наказания. То есть после отбытия ареста такой водитель не сможет ни получить новые права, ни сдать экзамен на водительское удостоверение.

Еще одна новация - обмен водительских удостоверений для иностранных граждан. Во-первых, они их смогут обменять только после сдачи экзаменов в ГИБДД. Водителям легковушек придется лишь сдать экзамен на знание правил дорожного движения Российской Федерации.

А вот водителям грузовиков и автобусов придется пройти для начала обучение в автошколах. После этого - сдать экзамены на права. И только потом получить права на управление этим транспортом. Исключение - водители из Беларуси.

Примечательно, что устанавливаются четкие сроки необходимости обмена прав. Водителям придется их обменять в течение года после получения вида на жительство в России или гражданства нашего государства.

Кстати, эти правила касаются и граждан России. Если они получили права в ином государстве, им придется их обменять на российские в течение года после первого въезда на территорию РФ с водительским удостоверением иностранного государства.

Чтобы поменять иностранные документы на российские, им также придется сдавать экзамен на знание правил для легковушек. Или проходить новое обучение со сдачей экзаменов для грузовиков и автобусов.

Еще одно нововведение: права на автобус можно будет получить только в случае наличия стажа управления другими транспортными средствами более года. То есть категория "D" или подкатегория "D1" открывается исключительно для тех, кто имеет категории "В" или "С" либо подкатегорию "С1".

Однако есть и более приятные новости. Расширяются права тех водителей, которые управляют более высокими категориями транспортных средств. Если водитель имеет право управлять грузовиком с прицепом, то есть у него открыта категория "Е" (прицеп) к "С" (грузовик), то почему он не может управлять легковым автомобилем с прицепом? Сейчас же ему требуется пройти обучение и сдать экзамен на категорию "ВЕ". После вступления в силу этого закона старшая категория покроет низшую. При условии, что у водителя уже есть права категории "В".

Напомним, что законом установлены возрастные ограничения по получению прав на тот или иной автомобиль. Так, например, для мопедов и легких мотоциклов - 16 лет. Для нормальных мотоциклов, легковушек и грузовиков - 18 лет. Для автобусов - 21 год. Однако для призывников, которые обучались вождению по направлению военкоматов, возраст получения прав будет сокращен. Они смогут получить права для грузовиков, в том числе с прицепами, с 17 лет. А для автобусов - с 19 лет. Но водить они смогут, до достижения положенного по закону возраста, только транспортные средства, принадлежащие воинским частям.