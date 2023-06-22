Hongqi тестирует съемные аккумуляторы на серийном автомобиле

Китайский автопроизводитель премиум-класса Hongqi начал дорожные испытания своего седана E001, дебютировавшего некоторое время назад как футуристический концепт-кар. Ожидается, что прототип дебютирует со сменными батареями CATL и обеспечит запас хода до 800 км.

Судя по шпионским фотографиям, серийный автомобиль похож на концептуальную версию кузова и освещения. Другое дело, в серийной версии с традиционным рулем и другими деталями он выглядит намного проще и судя по всему, внешний дизайн был завершен, и Hongqi доводит до ума трансмиссию и шасси.