Hongqi тестирует съемные аккумуляторы на серийном автомобиле

Hongqi тестирует технологии съемных аккумуляторов на серийном автомобиле
Китайский автопроизводитель премиум-класса Hongqi начал дорожные испытания своего седана E001, дебютировавшего некоторое время назад как футуристический концепт-кар. Ожидается, что прототип дебютирует со сменными батареями CATL и обеспечит запас хода до 800 км.
Судя по шпионским фотографиям, серийный автомобиль похож на концептуальную версию кузова и освещения. Другое дело, в серийной версии с традиционным рулем и другими деталями он выглядит намного проще и судя по всему, внешний дизайн был завершен, и Hongqi доводит до ума трансмиссию и шасси.
Технические детали еще предстоит раскрыть. Согласно официальному пресс-релизу, прототип имел два электродвигателя с общей мощностью 620 л.с.
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