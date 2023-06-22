BMW M2 добавят мощности в 2024 году и снимут с производства в 2029-м

Один из авторитетных инсайдеров сообщил на форуме Bimmerpost о том, что модель BMW M2 (G87) получит существенный буст по мощности в 2024-м году. Как сообщает ТАРАНТАС НЬЮС, это самый компактный автомобиль M-линейки, который оснащен 3,0-литровым рядным 6-тицилиндровым мотором BMW S58.

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Его пиковая мощность должна вырасти с 453 до 475 лошадиных сил. Отмечается, что эти слухи вполне могут оказаться правдой, так как этот инсайдер уже делал несколько точных предсказаний по поводу обновлений в линейке BMW.