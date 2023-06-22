Bosch грозит бывшим дилерам в России и Белоруссии судом и гигантским штрафом

Владелец дизельного сервиса Bosch Евгений из Минска говорит, что работал честно по лицензиям и условиям немцев: закупил официальные станки, разместил вывески. Но вдруг ему и другим бывшим франчайзи пришло письмо из европейского офиса с исковым требованием демонтировать данные вывески и компенсировать компании Бош ущерб за их использование в размере 100 тысяч рублей. Иначе грозят судом.