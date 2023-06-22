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ГИБДД Москвы проведет рейд на пьяных водителей 23-25 июня

ГИБДД в Москве проведет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», рейд начнется вечером 23 июня и завершится 25 июня. Об этом столичная Госавтоинспекция сообщила в Telegram-канале.

ГИБДД объявила в Москве рейд «Нетрезвый водитель»
© Global Look Press

В ГИБДД также призвали автомобилистов сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя неадекватно на дороге и создают опасность для себя и окружающих.

По итогам пяти месяцев 2023 года количество дорожных аварий с участием нетрезвых водителей уменьшилось на 27,6%, количество погибших и раненых сократилось на 66,7% и 26,1% соответственно, отметили в ведомстве.

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