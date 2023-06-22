$84.25+0.0192.00-0.07

Cadillac показал интерьер седана CT6

После серии патентных снимков, опубликованных Министерством промышленности Китая прошлой осенью, компания Cadillac выпустила официальное фото своего нового седана CT6, демонстрируя его интерьер с 33-дюймовым дисплеем на приборной панели.

Cadillac показал интерьер седана CT6
© ПроКроссовер.ру

Внешний вид автомобиля соответствует последним тенденциям в области дизайна и технологий. Решетка радиатора чуть менее выражена, фары двухъярусные с крупными вертикальными ДХО в бампере, общие очертания более мягкие. Тем не менее ретро-окошки в задних стойках все еще присутствуют.

Заглянув внутрь, можно увидеть переработанный трансмиссионный туннель, модифицированное рулевое колесо и гигантский изогнутый дисплей, который выглядит позаимствованным у электромобиля Lyriq. Если это так, то он должен быть размером 33 дюйма по диагонали. Компания обещает новейший чипсет Qualcomm Snapdragon для информационно-развлекательной системы, множество современных облачных сервисов и улучшенное автономное вождение.

ПроКроссовер.ру: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители