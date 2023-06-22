Cadillac показал интерьер седана CT6

После серии патентных снимков, опубликованных Министерством промышленности Китая прошлой осенью, компания Cadillac выпустила официальное фото своего нового седана CT6, демонстрируя его интерьер с 33-дюймовым дисплеем на приборной панели.

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Внешний вид автомобиля соответствует последним тенденциям в области дизайна и технологий. Решетка радиатора чуть менее выражена, фары двухъярусные с крупными вертикальными ДХО в бампере, общие очертания более мягкие. Тем не менее ретро-окошки в задних стойках все еще присутствуют.