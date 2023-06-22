Cadillac показал интерьер седана CT6
После серии патентных снимков, опубликованных Министерством промышленности Китая прошлой осенью, компания Cadillac выпустила официальное фото своего нового седана CT6, демонстрируя его интерьер с 33-дюймовым дисплеем на приборной панели.
Внешний вид автомобиля соответствует последним тенденциям в области дизайна и технологий. Решетка радиатора чуть менее выражена, фары двухъярусные с крупными вертикальными ДХО в бампере, общие очертания более мягкие. Тем не менее ретро-окошки в задних стойках все еще присутствуют.
Заглянув внутрь, можно увидеть переработанный трансмиссионный туннель, модифицированное рулевое колесо и гигантский изогнутый дисплей, который выглядит позаимствованным у электромобиля Lyriq. Если это так, то он должен быть размером 33 дюйма по диагонали. Компания обещает новейший чипсет Qualcomm Snapdragon для информационно-развлекательной системы, множество современных облачных сервисов и улучшенное автономное вождение.