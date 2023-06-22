Новая Lada Iskra получит топовую опцию

Новая Lada Iskra, которая в перспективе придёт на замену народной "Гранте", получит панорамную крышу, об этом сообщает издание "Автоброкер Клуб" со ссылкой на источники на заводе.

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Подробностей о комплектациях "Искры" пока нет. Денис Мантуров, которому представили модель в закрытом режиме, сказал, что "и по интерьеру, и по экстерьеру, и по начинке она будет существенно обновлена по отношению к текущей версии "Гранты".

Премьера Lada Iskra запланирована на лето 2024 года, продажи автомобиля начнутся в 2025-м. Кроме прочего известно, что Iskra построена на французской платформе CMF-B, доставшейся АвтоВАЗу после ухода Renault из России, и будет выпускаться в кузове седан и универсал. У универсала будет Cross-модификация.

Выпускаться Lada Iskra будет параллельно с Granta, которую, по словам главы АвтоВАЗа Максима Соколова, отправят в отставку в 2027 году.