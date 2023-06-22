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Роторный двигатель снова появится в автомобилях Mazda

Mazda официально объявила о возвращении роторного двигателя в январе. Тогда же она представила гибридный небольшой кроссовер MX-30 e-Skyactiv R-EV. В четверг, 22 июня, на заводе компании Ujina No.1 в Хиросиме стартовало массовое производство необычного бензинового двигателя, служащего расширителем запаса хода, передает Motor1.com.

Роторный двигатель снова появится в автомобилях Mazda
© Mazda

В MX-30 роторно-поршневой бензиновый двигатель служит для генерации электроэнергии и подзарядки батареи.

11 лет назад Mazda приостановила финансирование проекта по разработке роторных двигателей в связи со сложным финансовым положением и невозможностью приспособить роторные моторы к современным экологическим стандартам. Чуть позднее Mazda решила отказаться от дальнейшего производства спортивных купе Mazda RX-8.

На сегодняшний день компания собрала 1,99 млн автомобилей, оснащенных роторным двигателем.

«Многочисленные патенты показали, что Mazda не отказалась от идеи нового спортивного автомобиля с роторным двигателем», - пишет портал.

Ранее сообщалось, что за год российским дилерам удалось наладить поставки в страну свыше 20 моделей машин, которых еще не было в России. Российский рынок автомобилей пополняется, в частности, за счет схемы параллельного импорта.

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