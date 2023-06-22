Geely выяснила, что россияне ценят в автомобилях

Поклонники марки Geely в России особенно ценят в машинах безопасность и комфорт. Об этом компания сообщила по итогам опроса среди подписчиков своего Telegram-канала.

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На вопрос, что вы цените в автомобиле больше всего, "безопасность" отметили 29% опрошенных (а всего свои голоса оставили более 1200 человек из разных регионов РФ), а "комфорт" - 28%. Каждый пятый респондент - 21% от всех участников опроса - выделил практичность, связанную с эксплуатацией машины.

Каждый десятый особенно ценит дизайн, а 9% участников поставили на первое место мощность двигателя. Добавим, что в опросе предлагался еще и вариант "вместительность". Но его предпочли лишь 3% подписчиков.