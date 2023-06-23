Россияне рассказали, в каком регионе самые плохие дороги

Почти 60 процентов россиян устраивает качество дорог в стране, выяснил банк «Открытие», опросил тысячу человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек. Лучший результат получили Москва и Московская область — местными дорогами довольны 77 процентов респондентов. При этом 41 процент водителей назвали неудовлетворительным качество дорожного покрытия в городах вообще.

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Антилидером опроса стал Дальний Восток. Регионом с самыми плохими в России дорогами его назвали 46 процентов опрошенных — то есть, почти каждый второй.

Уборка улиц большинство россиян тоже скорее устраивает — об этом высказались 64 процента участников исследования. Лучше всего с уборкой обстоят дела в Московском регионе, где зафиксировано 79 процентов довольных. Спросили россиян и об экологической обстановке в городах: ею удовлетворены 54 процента.

В России разворачивают масштабный ремонт дорожного полотна по поручению президента Путина. До планируются привести в нормативное состояние 140 километров трасс, что потребует вложений в размере 13 триллионов рублей.