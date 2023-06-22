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Внедорожник Lamborghini Urus перейдет на гибридные двигатели

Многие уже знают, что премиальный автомобиль Lamborghini Urus 2024 модельного года получит подключаемую гибридную установку. Как сообщает издание SPEEDME.RU, в настоящее время продолжается разработка такой силовой установки.

Внедорожник Lamborghini Urus перейдет на гибридные двигатели
© globallookpress.com

По словам генерального директора бренда Стефана Винкельманна, версия PHEV очень популярного кроссовера призвана заменить ныне актуальные версии уже до конца будущего года. Следует напомнить, что Urus Performante дебютировал в августе прошлого года, а через месяц после этого был презентован Urus S.

Уже известно, что гибридизированный Urus будет актуальным до 2030-го года. После этого Lamborghini запустит электрическую модель 2-го поколения. Подключаемый гибридный кроссовер станет вторым PHEV Lamborghini после Revuelto. А уже в 2024-ом появится третий. Им станет преемник модели Huracan.