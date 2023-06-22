Внедорожник Lamborghini Urus перейдет на гибридные двигатели

Многие уже знают, что премиальный автомобиль Lamborghini Urus 2024 модельного года получит подключаемую гибридную установку. Как сообщает издание SPEEDME.RU, в настоящее время продолжается разработка такой силовой установки.

По словам генерального директора бренда Стефана Винкельманна, версия PHEV очень популярного кроссовера призвана заменить ныне актуальные версии уже до конца будущего года. Следует напомнить, что Urus Performante дебютировал в августе прошлого года, а через месяц после этого был презентован Urus S.