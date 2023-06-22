Появилось фото новейшего седана BMW 5-series (G60) на 600 л.с.

Инсайдеры с сайта Carscoops опубликовали свежие фотографии новейшего топового седана BMW 5-series (G60) в обвесе M Performance. Сообщается также, что новинка BMW i5 M60 xDrive обладает турбомотором, развивающим мощность до 600 лошадиных сил.

© runews24.ru

Хотя BMW уже официально представила новую «пятерку» месяц назад, но пока не раскрыла все детали. Например, мы до сих пор не знаем, как будет выглядеть универсал этой модели. Однако на этих фотографиях впервые мы можем увидеть седан с пакетом M Performance, который BMW еще не официально представила.

Выбор 600-сильного седана BMW i5 M60 xDrive для демонстрации стайлинг-пакета M Performance выглядит логичным. На фотографиях видно, что седан получил новые аэродинамические элементы на порогах, передний сплиттер (не слишком массивный, но и не слишком незаметный для дорожного автомобиля) и задний спойлер. Также заметны изменения в решетке радиатора, а сзади, вероятно, будет размещен диффузор или его имитация. Визуальное впечатление дополняют легкие колесные диски с интересным дизайном и усиленные тормоза.