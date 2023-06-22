Салон пикапа Changan Hunter Plus для России показали во всех подробностях

Changan официально анонсировала выход на российский рынок пикапа Hunter Plus. Вместе с анонсом были опубликованы фото внешности, но не салона. Однако тайной внутреннее убранство модели оставалось недолго.

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Сайт "Китайские автомобили" опубликовал фото салона пикапа, который, как сообщил автор снимков, был припаркован на стоянке у одного из торговых центров в Москве. Правда, не уточняется, как было определено, что пикап не импортирован частником по схеме параллельного импорта.

У автомобиля на фото салон в точности повторяет Lantazhe - под таким названием Hunter Plus продаётся в Китае. Автомобиль оснащён цифровой панелью приборов и мультимедиа, размещённых под одним стеклом, рулевым колесом с сенсорными органами управления, салон отделан комбинацией бежевой и чёрной кожи.

Ранее "РГ" публиковала информацию о технических характеристиках автомобиля и силовом агрегате. Старт продаж Changan Hunter Plus состоится до конца июня.