Салон пикапа Changan Hunter Plus для России показали во всех подробностях

Салон пикапа Changan Hunter Plus для России рассекретили во всех подробностях
Changan официально анонсировала выход на российский рынок пикапа Hunter Plus. Вместе с анонсом были опубликованы фото внешности, но не салона. Однако тайной внутреннее убранство модели оставалось недолго.
Сайт "Китайские автомобили" опубликовал фото салона пикапа, который, как сообщил автор снимков, был припаркован на стоянке у одного из торговых центров в Москве. Правда, не уточняется, как было определено, что пикап не импортирован частником по схеме параллельного импорта.
У автомобиля на фото салон в точности повторяет Lantazhe - под таким названием Hunter Plus продаётся в Китае. Автомобиль оснащён цифровой панелью приборов и мультимедиа, размещённых под одним стеклом, рулевым колесом с сенсорными органами управления, салон отделан комбинацией бежевой и чёрной кожи.
Ранее "РГ" публиковала информацию о технических характеристиках автомобиля и силовом агрегате. Старт продаж Changan Hunter Plus состоится до конца июня.