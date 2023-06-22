Любимые машины именинника и заядлого автомобилиста Эриха Марии Ремарка

125 лет назад, 22 июня 1898 года, родился немецкий писатель Эрих Мария Ремарк. Он был заядлым автомобилистом, хотя жил, по сути, на заре автомобилестроения. Ремарка интересовали автомобильные гонки и редкие машины.

Ремарк, заработав большую сумму денег, осуществил свою мечту — купил роскошный по тем временам автомобиль. Выбор был сделан в пользу «Лянчи» (Lancia). В ней было всего два посадочных места.

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Известно, что писатель очень бережно относился к своим автомобилям и всегда содержал их в прекрасном состоянии. Все знания он перенял от знакомых гонщиков.

Позднее писатель стал обладателем восьмицилиндровой Lancia Dilambda. Помимо мощного двигателя, в этом автомобиле было еще несколько преимуществ, как то независимая подвеска передних колес, централизованная смазка узлов шасси и элегантный кузов.

По одной из версий, эту машину Ремарку подарили после написания романа «На западном фронте без перемен». Вручил ее владелец издания. По другой - писатель сам заработал на нее продажей литературных трудов.

Уже на этой машине Ремарк бежал вместе с Марлен Дитрих из Германии во Францию и даже посвятил Lancia Dilambda целый рассказ.

Этот автомобиль унаследовал лучшие качества от предыдущего поколения Lambda: он был мощным, комфортабельным и легкоуправляемым. Эту машину Ремарк называл «серой пумой» («золотой» же была сама Дитрих). Некоторое время назад (в 1998 году) его можно было увидеть в холле отеля «Ремарк». Где сейчас находится автомобиль Ремарка, неизвестно.

Модель Lambda появилась в 1921 году. Это был первый в мире автомобиль с несущим кузовом. В общей сложности компания Lancia продала около 13 тысяч экземпляров различных серий (всего эта модель «пережила» девять модернизаций). Эта модель выпускалась до 1938 года. Затем ее название сменилось на Dilambda. Машину наделили восьмицилиндровым двигателем.