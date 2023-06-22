Дизайнер Kia предсказал «закат эры внедорожников»

Бренд Kia прощается с классическими внедорожниками
Уже на протяжении нескольких последних лет внедорожники остаются главной движущей силой большинства рынков планеты. Как пишет издание SPEEDME.RU, в настоящее время каждая вторая новая машина, которая продается в Европе, является внедорожником.
Многие эксперты сходятся на том, что этот формат автомобилей и в будущем сохранит свою популярность. Однако с этим не согласен один их высокопоставленных руководителей бренда KIA.
На презентации нового автомобиля Kia EV9 глава отдела дизайна Карим Хабиб предсказал «закат эры внедорожников». По его словам, грядет эпоха пост-внедорожников. Следует отметить, что EV9 является внедорожником.