Дизайнер Kia предсказал «закат эры внедорожников»

Уже на протяжении нескольких последних лет внедорожники остаются главной движущей силой большинства рынков планеты. Как пишет издание SPEEDME.RU, в настоящее время каждая вторая новая машина, которая продается в Европе, является внедорожником.

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Многие эксперты сходятся на том, что этот формат автомобилей и в будущем сохранит свою популярность. Однако с этим не согласен один их высокопоставленных руководителей бренда KIA.