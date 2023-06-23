В России начали менять систему обмена водительских прав

В частности, выданные за рубежом водительские удостоверения необходимо будет обменять на российские в течение года после получения вида на жительство или паспорта РФ. Данное правило не распространяется на россиян с белорусскими правами и белорусов с видом на жительство в России. При этом при обмене иностранных прав категорий М, А, B, А1, B1 достаточно будет сдать только «теорию». В то же время процедура подтверждения документов для водителей автобусов и грузовиков будет сложнее: перед обращением в ГИБДД им потребуется пройти внутренний экзамен в автошколе, получив в организации соответствующий документ.