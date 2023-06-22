Глава АвтоВАЗа назвал примерную цену Lada Iskra

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов раскрыл новые подробности о модели Lada Iskra, производство которой начнется в конце 2024 года. В продажу новинка поступит в начале 2025 года. Новая Lada Iskra будет представлена в кузовах седан, универсал и кросс-универсал.

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По своим габаритам новая Lada Iskra будет крупнее Lada Granta, но при этом меньше Lada Vesta. Это будет бюджетный автомобиль B-класса. Привод будет только передним, а что касается двигателей, то их унифицируют уже с существующей модельной линейкой Lada. Со временем планируется даже установка двигателя рабочим объемом 1,8 литра.

Также новая Lada Iskra получит автоматическую трансмиссию. Скорее всего, это будет вариатор китайского производства, такой же планируют устанавливать на Lada Vesta в 2024 году. В базовой комплектации будет пятиступенчатая механика.