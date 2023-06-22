Обновленный кроссовер Geely Coolray вышел на авторынок России

Российские автомобильные дилеры начали продавать китайские кроссоверы Geely Binyue Cool 2022 и 2023 года выпуска, обратила внимание «Газета.Ru». Соответствующие объявления появились в классифайдах у продавцов из Приморья, цены варьируются от 1,7 до 2,6 млн рублей.

Geely Binyue Cool — это рестайлинговая версия популярного в России кроссовера Geely Coolray, которая дебютировала в 2022 году. Внешне новинка отличается более узкими фарами, сетчатой радиаторной решеткой в стиле Lexus и другими бамперами, а блоки фонарей теперь соединены светящейся полосой. Длина машины выросла на 50 мм (до 4380 мм).

В модернизированном салоне Binyue Cool установлена единая панель, которая объединяет два дисплея диагональю 10 и 12 дюймов. Обновились воздуховоды, селектор трансмиссии, панель управления климат-контролем и дверные карты, появилась беспроводная зарядка для гаджетов.

Вместо трехцилиндрового турбомотора 1.5, которым оснащается Coolray, в Binyue Cool установлена «турбочетверка» такого же объема, развивающая 181 силу (290 Нм).