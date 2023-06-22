Новый Nissan Z Nismo показали на видео

Компания Nissan показала на видео «заряженное» купе Z Nismo.

Спорткар покажут совсем скоро, поэтому детальной информации пока нет. По всей видимости, отличаться от обычного Nissan Z он будет обвесом, колесами и настройками силового агрегата. Базовое купе в Америке стоит 41 тысячу долларов, или 3,4 миллиона рублей, но Z Nismo будет заметно дороже.

Нынешний Nissan Z, седьмое поколение модели, отпраздновал премьеру в 2021 году. Ему достался битурбомотор V6 3.0 VR30DDTT и две коробки передач на выбор: девятидиапазонный автомат или шестиступенчатая «механика». Теперь на подходе ещё более отвязный вариант Z Nismo. Полностью его рассекретят этим летом, а пока можно посмотреть, как с новым Nismo-каром управляется чемпион Formula Drift Кристофер Форсберг.