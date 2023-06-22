Названы самые популярные у угонщиков бюджетные автомобили

Среди автомобилей в бюджетном сегменте наиболее подвержены угонам корейские Hyundai Solaris и Kia Rio, их воруют для ремонта машин в таксопарках, пользуясь слабой заводской защитой. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель «Лаборатории Андрея Кондрашова», специалист по противоугонной защите Андрей Кондрашов.

«Наиболее угоняемые на сегодняшний день бюджетные автомобили – те, которые используются в парках такси. Это Kia Rio и Hyundai Solaris. В современных условиях они в основном идут на запчасти. Таксомоторные парки снижают издержки и ремонтируют машины бывшими в употреблении запчастями», — рассказал Кондрашов «Газете.Ru».

По его словам, каршеринговые компании также отдают на аутсорсинг ремонт поврежденных в авариях машин автосервисам, которые используют подержанные запчасти. Кроме того, Solaris и Rio сами по себе весьма популярны и на вторичном рынке.

Собеседник отметил, что нужно хорошо защищать бюджетные автомобили из-за того, что они изначально имеют слабые барьеры для автоугонщиков.