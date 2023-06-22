Москвича обманули на 100 тыс. рублей при ремонте машины на дороге

В Москве водитель Mitsubishi Pajero стал жертвой обмана после того, как на дороге ему указали на дым из-под капота и предложили помощь в ремонте. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, мужчина по имени Владимир ехал на своем Mitsubishi Pajero по Алтуфьевскому шоссе, когда ему посигналил другой водитель и сообщил, что из-под капота внедорожника идет дым. Другой мужчина на белом BMW догнал Владимира, представился сотрудником техцентра и предложил устранить неисправность. На ближайшей заправке механик сообщил, что в автомобиле вышли из строя датчики и предложил установить новые, которые у него были с собой. За работу он взял с водителя 100 тыс. рублей. В подтверждение своих слов он показал мужчине информацию на сайте, где их цена варьировалась от 60 до 150 тыс. рублей.