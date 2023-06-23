В Иране представлен одноклассник Lada Granta под названием SAIPA Sahand

В Иране местный производитель SAIPA представил новый седан SAIPA Sahand, который по своим характеристикам можно считать аналогом и одноклассником российской Lada Granta.

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Модель стала модернизированной версией седана Saina, которая в свою очередь является разновидностью модели Tiba, представленной еще в 2009 году. Все три модели построены на платформе корейской Kia Pride. Седан SAIPA Sahand получил новую оптику, бамперы, решетку радиатора, двухцветную отделку салона, рулевое колесо с усеченной нижней частью, мультимедийную систему с сенсорным экраном.

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