В Иране представлен одноклассник Lada Granta под названием SAIPA Sahand
В Иране местный производитель SAIPA представил новый седан SAIPA Sahand, который по своим характеристикам можно считать аналогом и одноклассником российской Lada Granta.
Модель стала модернизированной версией седана Saina, которая в свою очередь является разновидностью модели Tiba, представленной еще в 2009 году. Все три модели построены на платформе корейской Kia Pride. Седан SAIPA Sahand получил новую оптику, бамперы, решетку радиатора, двухцветную отделку салона, рулевое колесо с усеченной нижней частью, мультимедийную систему с сенсорным экраном.
Под капотом у SAIP Sahand установлен двигатель рабочим объемом 1,5 литра, который развивает 90 лошадиных сил мощности и 137 Нм крутящего момента. В паре с мотором сочетается пятиступенчатая механика или вариатор. Привод только передний. Ранее стало известно, что марка SAIPA планирует выйти на российский рынок. Планируется поставка пробной партии из 1000 автомобилей. Стоиомсть машин составит 1-1,7 млн рублей.