Россиянам перечислили премиальные иномарки по цене Lada Vesta

Официальная цена обновленной Lada Vesta составляет от 1,24 до 1,7 миллиона рублей. Журналисты Autonews и эксперты сервиса Auto.ru выяснили, что за эти же деньги можно купить подержанные премиальные иномарки — например, BMW, Mercedes или Bentley.

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Реальная стоимость Lada Vesta может быть выше официальной, потому что дилеры часто ставят в автомобиль дополнительное оборудование, повышая цену. Поэтому покупка авто зарубежного производства с пробегом может оказаться даже выгоднее, отметили аналитики.

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В числе таких иномарок — купеобразный кроссовер BMW X6 с большим пробегом. По цене новой Lada будут доступны модели возрастом от 10 до 15 лет с момента выпуска. При этом машина окажется втрое мощнее российского автомобиля.

Примерно за 1,5 миллиона рублей в России можно приобрести внедорожник Cadillac Escalade 2011 года выпуска и старше. У автомобиля рамное шасси и 6,2-литровый восьмицилиндровый двигатель.

Также по цене Lada Vesta продается кроссовер Infiniti FX второго поколения, десятилетний и старше. У этой модели бывают шестицилиндровые двигатели на 3,5 и 3,7 литра, а также пятилитровый восьмицилиндровый двигатель.

За сумму до 1,7 миллиона рублей доступен любой седан бизнес-класса от Jaguar первого поколения. Пробег большинства из них не превышает 100 тысяч километров. Еще вместо российской машины можно купить Range Rover третьего поколения возрастом от 12 лет и старше, с дизельным двигателем объемом 4,4 литра и бензиновым объемом пять литров.

Также по цене от 1,24 до 1,7 миллиона рублей на вторичном рынке России представлены Mercedes G-Class или Porsche Boxer первого поколения в возрасте 20-25 лет, а также Bentley Continental GT, который эксперты назвали самым роскошным конкурентом российского автомобиля.