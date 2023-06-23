В РФ за пять месяцев по параллельному импорту ввезли более 37,3 тыс. авто

Более 37,3 тыс. автомобилей ввезены в Россию по параллельному импорту за январь - май 2023 года, говорится в совместном исследовании "Открытие авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") и компании "Автомаркетолог".

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"С апреля по май количество регистраций таких [ввезенных по параллельному импорту] машин выросло всего на 4% - с 8,817 тыс. до 9,221 тыс., тогда как темпы роста в апреле и марте составляли 9% и 34% соответственно. Всего за период с января по май текущего года было зарегистрировано 37,308 тыс. транспортных средств, поступивших в страну по альтернативному каналу продаж", - отмечают эксперты.

При этом, согласно статистике, количество напрямую ввезенных автомобилей в Россию также увеличилось: с апреля по май их число выросло на 21% - до 4,3 тыс.

"Данные статистики показывают, что рынок подходит к верхней планке регистраций автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, которая расположена на отметке 10 тыс. авто в месяц. Ранее мы уже прогнозировали, что объем регистраций таких ТС по итогам 2023 года составит 100-120 тыс. единиц. И видимый тренд подтверждает наш прогноз", - прокомментировал показатели генеральный директор "Автомаркетолога" Олег Мосеев.

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В топ-5 брендов автомобилей, ввезенных в страну по параллельному импорту, по итогам января - мая вошли Toyota (7,7 тыс. шт.), Hyundai (3 тыс. шт.), BMW (3 тыс. шт.), Mercedes-Benz (2,9 тыс. шт.) и Mitsubishi (2,9 тыс. шт.).

В мае лидерство сохранила Toyota - количество регистраций увеличилось на 4%, почти до 1,9 тыс. авто. На втором месте - Volkswagen, однако количество регистраций сократилось почти на 6,5%, до 766 авто. На третьем - BMW с 725 зарегистрированными в мае автомобилями (-2,2%). Также в рейтинг вошли бренды Hyundai (727 авто) и Mercedes-Benz (620 авто).