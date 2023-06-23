Toyota отложила премьеру своего гоночного болида GR GT3

Toyota продолжает свою преданность автоспорту, и это было подтверждено на Токийском автосалоне 2022 года, где был представлен концепт гоночного автомобиля Gazoo Racing (GR) GT3. Теперь же Роб Леупен, директор команды Toyota World Endurance Championship (WEC), раскрыл новые детали этого проекта, уточнив, что скорее всего машина примет участие в первом заезде не в 2025 году, как сообщалось ранее, а в 2026-м в Европе, сообщает Motorsport.com.

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Это отсрочка позволит автопроизводителю лучше подготовиться к выпуску дорожной версии этой модели. Учитывая тот факт, что гоночный автомобиль будет состязаться в классе выше, чем Supra GT4, можно ожидать, что дорожная версия будет обладать еще более высокими характеристиками, чем спортивная модель Toyota.

Возможно, автопроизводитель передаст этот автомобиль своей более премиальной марке Lexus. По словам Леупена, все указывает на то, что это именно произойдет. Пока нет информации о моторе болида, но наличие выхлопного отверстия перед передним колесом подразумевает использование двигателя внутреннего сгорания.