В Россию привезли новый кроссовер Volkswagen Tayron X

Один из дилеров привез в Россию новый кроссовер Volkswagen Tayron X. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года выпуска без пробега попросили 5 300 000 рублей.

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В объявлении указывается, что у машины 220-сильный 2.0 TSI в паре с 7-ступенчатым "роботом" DSG и система полного привода.

Tayron X равна 4626 мм, что на 37 мм больше, чем у базового Tayron. Высота - 1662 мм (+2 мм по сравнению с простым Tayron). Ширина и колесная база у кроссоверов совпадают - 1860 и 2731 мм соответственно.

Volkswagen Tayron - это купеообразный аналог Tiguan, созданный специально для китайского рынка.

Главная "фишка" в салоне - 12-дюймовый экран медиасистемы, который возвышается над передней панелью. Автомобилю штатно положены виртуальная приборная панель, панорамная крыша с электролюком и сенсорный блок климат-контроля. В списке стандартного оборудования есть подогрев передних сидений, круиз-контроль и система автоматического торможения.