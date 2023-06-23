Первые Lada Vesta NG страдают «детскими болячками»

В первой партии Lada Vesta NG есть машины с «детскими болячками». Об этом сообщает паблик Avtograd News во «ВКонтакте». Так называют недоработки, которые обнаруживают после начала продаж новой модели — из-за них могут объявить отзывную компанию.

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Согласно информации инсайдера, у автомобилей могут возникать проблемы с электроникой. В частности, одному из покупателей пришлось ехать в сервисный центр на следующий день после покупки.

«В результате на месте проблему устранить не удалось, загнали в сервис, будут разбираться», — добавил он.

Также «АвтоВАЗ» начал оснащать белые автомобили Lada Vesta NG антенной, которая окрашена в черный цвет. Кроме этого, «акулий плавник» имеет меньший размер, чем было задумано изначально.